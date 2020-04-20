عاجل.. تمديد إغلاق مطار الخرطوم أمام رحلات الركاب حتى ٢٠ مايو 

الإثنين 20 أبريل 2020 كتب الخرطوم - محمد أمين أصدرت سلطة الطيران المدني اليوم (الاثنين) قراراً قضى بتمديد اغلاق المطارات السودانية أمام حركة الركاب للرحلات الدولية و الداخلية حتى ٢٠ مايو ٢٠٢٠ و ذلك تماشياً مع الاجراءات الإحترازية التي تبنتها الدولة بإعلان الحظر الشامل في البلاد لمدة ثلاثة أسابيع.

واستثنت السلطة، رحلات البضائع المجدولة والاضافية، والمساعدات الإنسانية و الدعم الفني و الإنساني، والشركات العاملة في حقول البترول، بالاضافة إلى رحلات إجلاء الرعايا الأجانب المستثنين بقرار من الدولة. وجاء القرار بتوجيه من اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالبلاد التابعة لمجلس الامن و الدفاع.

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