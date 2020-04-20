بمبلغ (220) مليون جنية ديوان الزكاة بالنيل الأزرق يدشن نفرة الخير العاشرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

دشن ديوان الزكاة بولاية النيل الأزرق برنامج نفرة الخير العاشرة فرحة الصائم بتكلفة بلغت 220مليون جنية لعدد 66،000 مستفيد وقال اللواء شرطة حقوقي الوليد احمد مدني والي النيل الأزرق بالإنابة لدي إطلاق سراح نزلاء سجن الرصيرص ان الديوان ظل يقوم بمثل هذه البرنامج كل عام واضاف ان الديوان بإطلاق سراح نزلاء السجن يدخل الفرحة في نفوس أسرهم ليقضوا الشهر الكريم مع أسرهم مطالباً المفرج عنهم بأن تكون فترة السجن لمراجعة النفس وعدم العودة مرة اخري وقال ان البرنامج عبر محاوره المختلفة يأتي متوافقة مع توجه الدولة في تخفيف أعباء المعيشة علي المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد .

من جانبه أوضح الأستاذ فيصل حسن آدم امين ديوان الزكاة بولاية النيل الأزرق ان برنامج نفرة الخير العاشرة (فرحة الصايم) يأتي بتكلفة إجمالية بلغت 220مليون جنية يستفيد منها 66،000 فقير عبر المحور الأفقي والراسي والمحور الدعوي موضحاً ان المحور الأفقي يتمثل في كرتونة فرحة الصائم لعدد 40،000 أسرة ومحمور إطلاق صراح نزلاء السجن لعدد 16 نزيل بتكلفة 1،366،000 جنيه وتجري الدراسات لإطلاق سراح عدد عشرة آخرين ، مؤكداََ ان الديون سيقوم بتأهيل الورش بالسجن لتدريب النزلاء علي الحرف اثناء فترة السجن هذا علاوة علي برنامج الراعي والرعية بمبلغ 2،500،000 اثنان مليون وخمسمائة الف جنية وبرنامج فرحة العيد هذا بالإضافة لمحور المشروعات المخرجة من دائرة الفقر وأكد الامين ان الديوان يهدف الي إقناع المكلفين بأين تذهب زكاتهم والفقراء كيف يحصلون علي حقوقهم وقال فيصل ان لجان الزكاة التي تمت إعادة هيكلتها عبر جمعيات عمومية واختيار مباشر من المجتمع بإدخال عناصر جديدة من لجان المقاومة والخدمات والتغيير ستبدأ عملها بتوزيع كرتونة فرحة الصائم مؤكدا الإنزال الكامل للزكاة عبر المحليات وقدم الامين شكره لدافعي الزكاة لدورهم المتعاظم في إنجاح هذه البرامج مؤكداً ان برنامج النقرة جاء متكاملاً وشامل لكل المحاور بما فيها توفير معينات دور العبادة والخلاوي من ذرة وفرش وإنارة بالطاقة الشمسية ومكبرات صوت وقال الامين ان الديوان قام بترحيل طلاب الخلاوي لزويهم في الولايات المختلفة ضمن الإجراءات الوقائيه التي تقوم بها الولاية لمكافحة وباء جائحة كورونا علاوة علي برنامج إكرام الموتي المتمثل في توزيع معدات حفر قبور واكفان عبر المساجد والمستشفيات موضحاً ان ديوان الزكاة أصبح له وجود وتواصل مستمر مع المجتمع عبر انشطته وبرامجه المختلفة

من جانبه قال مولانا محمد الحسن خالد رئيس الجهاز القضائي بالولاية ان الديوان درج علي إطلاق سراح النزلاء ضمن برنامج فرحة الصائم كل عام الشئ الذي يدخل الفرحة علي أسرهم مطالبا المفرج عنهم بأن تكون فترة السجن فترة لمراجعة النفس وعدم العودة مرة أخري مؤكداً ان هنالك دفعة أخري يتكفل الديوان بإطلاق سراحها وفي منحي اخر ثمن العميد شرطة يحي إبراهيم دياب مدير السجون بالولاية دور ديوان الزكاة في إطلاق سراح السجناء وتكلفة بدفع غراماتهم وترحيلهم الي مناطقهم مضيفاً ان الإفراج عن قضايا الحق العام الذي سيشمل سجن الولاية .