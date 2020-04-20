بالارقام ..أسعار السلع بمحلية الدويم تسجل زيادات جديدة

الخليج 365 :

سجلت أسعار السلع بمحلية الدويم زيادات جديدة، وارجع التجار ذلك لجشع التجار وأستغلالهم للازمات التي تشهدها البلاد وأيضأ لغياب الرقابة عن الاسواق.

والتقت (السوداني الدولية) أثناء جولتها في سوق الدويم أمس، التاجر سامي أبكر، وقال إن هنالك أرتفاعا كبيرا للسلع حيث بلغ سعر كيلو الفول المصري من (80) جنيها (130) جنيها، بينما بلغ سعر كيلو الارز (100) جنيه بدلأ من السعر القديم (60) جنيها، وبلغ سعر ملوة اللوبيا الحمراء والبيضاء (320) جنيها بدلأ من (290) جنيها للملوة، وبلغ سعر الكزبرة (120) جنيها بدلأ من (90) جنيها للرطل، مبينأ أن سعر الشمار بلغ (150) جنيها بدلا من (120) جنيها، وأوضح أن المكيفات أرتفعت أسعارها بصورة خيالية جدأ ليصل سعر رطل البن من (80) جنيها الي (280) جنيهأ، بينما بلغ سعر شاي الكفتيرة (160) جنيها للرطل بدلأ من (120) جنيها، وشاي الشروق (200) جنيه للرطل بدلأ من (160) جنيها، بينما بلغ سعر شاي الغزالتين (240) جنيها للرطل بدلأ من (200) جنيه.

وقال وليد السر تاجر بسوق الدويم ان تراجع الاسعار يتم بالسيطرة على سعر الصرف وتحديد سعر موحد، إضافة إلى الرقابة على الاسواق وأسعار السلع، مضيفأ أن هنالك حالة ركود حادة بسبب أرتفاع الاسعار خلال هذه الايام بسبب ملابسات حظر التجوال، لكنه استدرك أن كل أسرة تسارع لتأمين السلع لاستهلاكها فترة الحظر، وأبدى أسفه لاستغلال التجار، الوضع الوبائي الخطير، واشار إلى أن المواطن مجبور يشتري بأي ثمن لتفادي التجمعات للتقليل من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.، مشيرأ الى ان أسعار دقيق سيقا بلغ (90) جنيها بدلا من (85) جنيها للباكو، بينما بلغ سعر كيلو الفاصوليا (140) جنيها بدلأ من (100) جنيه، وبلغ سعر علبة الصلصة الكبيرة (110) جنيهات بدلا من (80) جنيها، وبلغ سعر رطل القرنجال (عرق أحمر) (320) جنيها بدلا من (280) جنيها للرطل، وبلغ سعر الجنزبيل (220) جنيها بدلأ من السعر القديم (180) جنيها، بينما سجل سعر القرفة (420) جنيها بدلأ من (380) جنيها. ولفت السر إلى أن الزيادة طالت حبات الماجي وبلغ سعر قطعة ماجي (10) جنيهات بدلا من (3) جنيهات، وبلغ سعر الاندومي (20) جنيها بدلا من (15) جنيه، بينما بلغ سعر عدس الفراشة (35) جنيها للكيس بدلا من (20) جنيها، مبينأ أن سعر لبن البودرة زنة 200جرام بلغ (150) جنيها بدلأ من (120) جنيها، وبلغ سعر كيس العصير (60) جنيها بدلا من (40) جنيها. وقال إن مدينة الدويم دائمأ في حالة زيادة، واردف “الدويم أسعار خرافية أخير منها دبي عديل كدا”، والمشكلة أنه كلما زاد الوضع سوءأ يزداد تلقائيا الطمع لدى التجار. وقال إن سعر معجون غفران وسط بلغ (50) جنيها بدلأ من (30) جنيها، بينما بلغ سعر معجون سيجنال صغير (60) جنيها بدلأ من (50) جنيها، وبلغ سعر معجون ابو وردة صغير (30) جنيها بدلا من (15) جنيها وبلغ سعر صابون سائل 5 لترات (30) جنيها بدلا من (25) جنيها، بينما بلغ سعر حبل العصب (حبل جلادة السرائر) (220) جنيها للفة الوسط.