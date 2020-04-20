ياسر مزمل : المريخ فاوضني وقدم لي عرضاً رسمياً

الخليج 365 : أدلى (ياسر مزمل) مهاجم الأهلي شندي ومنتخبنا الوطني قال: “المريخ قدم لي عرضا رسمياً، بينما لم تأخذ مفاوضات الهلال الطابع الرسمي، فقد اقتصرت على اتصالات من بعض أقطاب الأزرق”.

وأضاف: “وصلتني عروض من بعض الأندية السعودية إلى جانب عرض من نادي ظفار العماني”.

وأردف: “أنا لاعب محترف وكرة القدم مهنتي ومتى ما حصلت على عرض مناسب سأغادر ولا اخفي أنني أتمنى الاحتراف الذي يعد حلما بالنسبة لكل لاعب”.

وتطرق مزمل في ختام تصريحاته لتراجع مستوى النمور في الموسم الحالي وعزا الأمر لمشاكل إدارية، مؤكدا أن الفريق تضرر من مغادرة مدير الكرة عبدالمهيمن الأمين المادة السابقة هلال الأبيض يرفض فكرة الغاء الممتاز المقالة القادمة هذا المقال حصريٌ على الأنصار والرفاق!.. بقلم حسين خوجلي

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