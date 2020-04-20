هلال الأبيض يرفض فكرة الغاء الممتاز

الخليج 365 :
أعلن نادي هلال الأبيض رفضه لفكرة إلغاء الدوري الممتاز للموسم الحالي، وتمسّك باستكماله حال انتهاء أزمة فيروس”كورونا” التي عطلت النشاط الرياضي في العالم ،وقال نائب رئيس هلال الأبيض، ناجي جابر، في تصريحات صحفية ، إنّ الوقت ما زال متاحًا أمام اتحاد كرة القدم السوداني، مؤكّدًا قدرة فريقه على التتويج باللقب.ويحتل هلال الأبيض المركز الثالث في الدوري الممتاز برصيد”48″ نقطة، قبل توقف المنافسة في مارس المنصرم،وكشف جابر عن أنّهم يعلمون في الوقت الراهن على بناء فريقٍ شاب للمستقبل، وأنّهم يستهدفون المنافسة بقوةٍ إفريقيًا.
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