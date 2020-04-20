محلية شيكان : تدابير لاغلاق سوق الأبيض الكبير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد عصام محمد محمد صالح المدير التنفيذي لمحلية شيكان اهتمام المحلية بالمجال الصحي من أجل التصدي لجائحة كورونا، وشدد عصام على ضرورة أخذ كافة الترتيبات والتدابير المختلفة لعملية إغلاق السوق الكبير مع تفعيل الأسواق الفرعية في إطار الإجراءات الصحية والاحترازية ومنع الازدحام ، كما أمن على إغلاق المعابر والمداخل المختلفة التي تربط محلية شيكان بالمدن والمحليات الأخرى وضبط حركة المرور المركبات.

وقال عصام لدى ترؤسه اليوم اجتماع المكتب التنفيذي بالمحلية إن محليته ماضية في تنفيذ خارطة صحية تحافظ على صحة المواطن وسلامته من كورونا وأشاد المدير التنفيذي بالعاملين في المجال الصحي والمبادرات المختلفة لدورهم في زيادة التوعية الصحية وتعزير الجانب الصحي لدى مواطني محلية شيكان و بالتجاوب والتفاعل من قبل المواطنين تجاه الموجهات الصحية ، مجددا سعي المحلية الجاد في تقديم خدمات جيدة ومتميزة.

كما أكد مديرو الإدارات العامة والمتخصصة دعمهم ومساندتهم للدور الذي تقوم به المؤسسات الصحية في حماية صحة المواطن من كورونا ، مشيرين الى بعض المؤشرات التي تزيد من سرعة الاستجابة للموجهات الصحية وتقلل من الازدحام خاصة أماكن تقديم الخدمة المباشرة للمواطن ، مؤكدين التزامهم من واقع مسؤولياتهم المختلفة بتوجيهات الحكومة الخاصة بمحاربة جائحة كورونا ، وأبدى مديروالادارات العامة ملاحظاتهم تجاه بعض الجوانب التي تعمل على تعزيز الصحة وتجويد للاداء الخدمي.