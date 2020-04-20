حلج 87652 جوال قطن بحلفا الجديدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

بلغت جملة الاقطان الواردة لمحالج حلفا الجديدة حتى الآن 87652 جوال قطن وبلغت كمية الأقطان المحلوجة 53605جوال

أكد المهندس طه محمد بدر مدير ادارة المحالج لسونا أن عمليات الحلج تسير بصورة منتظمة بالمحالج المختلفة

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واضاف أن عدد البالات المنتجة حتى اليوم بلغ 17004بآلة كما بلغت كمية البذرة المنتجة 90880 حاليا جوال بذرة

ووذكر ان العمل جارى لتوصيل 13،000جوال قطن من الحقول حتى نهاية الموسم الحالى الذى ينتهى فى فى الثلاثين من يونيو القادم

وقال ان الحليج يتم عبر شركة السودان للاقطان ، الشركة الزراعية الافريقية ، شركة كيو انترناشونال الهندسية وشركة معاوية البربر