إطلاق سراح عدد من الاطفال وتسليمهم إلى ذويهم…

الخليج 365:

أطلقت وحدة حماية الأسرة والطفل يوم الاحد بالتنسيق والتعاون مع نيابة الطفل أم درمان سراح ١٤ طفلاً جانحاً تورطوا في ارتكاب جرائم مختلقة ومتعددة. وتأتي الخطوة فى أعقاب مبادرة من منظمة ريادة لإطلاق سراح الأطفال وتسليمهم لذويهم. وتمت عملية الاطلاق بإشراف تام من نيابة وشرطة الأسرة والطفل أم درمان وتم توصيل الأطفال إلى منازلهم بواسطة عربة تم توفيرها لترحيلهم. المادة السابقة حذار من اغلاق المساجد والحرب على الجمعة والجماعات.. بقلم الطيب مصطفى المقالة القادمة دعوة لتوفير الجازولين المدعوم لمشاريع شركة السكر السودانية

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