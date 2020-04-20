شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف مصدر مطلع أن المصحف القديم، الذي تم أداء القسم عليه من قبل أعضاء لجنة الطؤاري الاقتصادية، مكتوب بخط اليد وقالت المصادر إن المصحف يمتلكه، رئيس اللجنة الفريق أول محمد حمدان حميدتي، وهو مصحف مكتوب بخط اليد من قبل أحد مشائخ دارفور. وأفادت المصادر بحسب السودانى، أن حميدتي أخبر أعضاء اللجنة، بأن من ينكث بعد أداء اليمين على المصحف القديم سيصاب بالشلل وأثار المصحف جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لقدمه.

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كانت هذه تفاصيل خبر سر (المصحف القديم) الذي أَدَّى أعضاء اللجنة الاقتصادية القسم عليه.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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