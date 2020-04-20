أسر متعففة وأسر متعفنة.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
> بسبب الفساد تبدل روليت الأسر في البلد.
> أسماء خبأت.
> وأسماء بزغت وبصقت علينا بكل عين قوية.
> وتبدل حال السواد الأعظم من الأسر التي كانت مستورة ووسطية وأهو عايشة.
> لأسر محتاجة وتحت خط الفقر.
> بعضها مسح بكرامته الأرض كي يعيش.
> وبعضها أشترى كرامته بالحرمان.
> وكان القسم الآخر من الأسر.
> هي تلك الأسر التي استغلت المنصب أو القرابة أو أي شئ آخر وامتلكت كل الأشياء إلا الاحترام.
> فأضحي مجتمعنا يحوي نوعين أساسيين من الأسر في غالب الأحوال.
> أسر متعففة.
> هكذا أطلق عليها أسباب الحرمان.
> وأسر متعفنة.
> هكذا يسميها الفساد الذي أزكم الأنوف.
> والغريبة في رمضان والأعياد.
> تساهم الأسر المتعفنة في سد رمق الأسر المتعففة.
> غالباً لأجل الشو.
> وتارة لتأنيب الضمير أو ماتبقي من الضمير لديها.
> وقد يكون لخداع الناس وخداع الله.
> يخادعون الله ومايخادعون إلا أنفسهم الفاسدة.
> والمال المسروق ليس هو المال الذي تم الاستيلاء عليه بواسطة حرامي تلب حيطة أو كسر عربية بس.
> فلفظ المال المسروق يشمل المال المتحصل عليه عن طريق السرقة أو خيانة الأمانة أو الاحتيال أو التملك الجنائي أو استغلال الوظيفة أو أي شئ مماثل.
> والحرامية زاتهم أنواع.
> فيهم العينو ملانة وبسرق قدر حاجتو.
> وفيهم العينو طايرة وبلغف بنهم وياكل زي حجر النار.
> لكن دائماً يذهب الحرام حيث أتى.
> ويسجل التاريخ للأسر ويفرز بين من كان منها متعففاً ومن كان منها متعفناً يحرج ماقام به لي جني جناهو.
> ولسسة.
> خبر بفلوس بكرة ببلاش.
> أيها الناس:
> كورونا خطر استطاع هزيمة دول عظمى بكل بساطة.
> نحنا طبعا دولة حالها يغني عن سؤالها.
> لأن جميع أسباب تنميتها بسبب الفشل الإداري والفساد والكباري.
> تحولت لثروات خاصة للأسر المتعفنة.
> وبرغم ذلك نستطيع مقاومة المرض وهزيمته.
> روح الثورة فينا واحساسنا بالمواطن ورغبتنا في إعادة بناء الوطن وصياغة المواطن.
> كلها أسباب تؤهلنا لهزيمة المرض.
> حانبل كورونا.
> إذا اتبعنا الارشادات.
> إذا قمنا بدورنا المجتمعي كاملاً.
> إذا بطلنا احباط الناس واستغلال الميديا في الشائعات المغرضة.
> إذا أحسنا النوايا.
> وزير الصحة يقول في تلاتة حالات كورونا.
> نقول كضاب والحظر عشان غلبهم البنزين والدقيق.
> وزير الصحة يقول مافي الليلة تسجيل لحالة كورونا.
> نقول كضااااب.
> البلد ملياااااانة كورونا وديل أجهزة للكشف ماعندهم.
> يعني في الآخر القصة قصة عدم ثقة وعليها شوية من إشاعات وحبة أحباطات زواحف.
> أيها الناس:
> لو كل الشرائح قامت بدورها المجتمعي سنهزم كورونا ستة صفر.
> وبالذات شريحة الرياضيين.
> وهاهو المريخ العظيم يقوم بأدواره المجتمعية في مواجهة الكارثة.
> سند الكيان المريخي قدم وجبه فاخرة لكل العاملين بالحقل الطبي أثناء ساعات عملهم وبمستشفياتهم.
> عرفاناً بدور العاملين في الحقل الطبي.
> وقروب شباب من أجل المريخ قدم كمية مهولة من المعقمات قام بتوزيعها بالاستاد والمناطق المجاورة.
> كما وزعوها بالتيجاني الماحي على العاملين والمرضى والمرافقين.
> كلها أدوار إيجابية تنم عن وعي مجتمعي كبير.
> وهاهو النادي يفتح أبوابه للأطباء لاستخدامه كاستراحة لهم.
> استراحة محارب.
> يقاتلون المرض بالمستشفيات.
> ويعيدوا النشاط بالنادي.
> ليذهبوا لحرب المرض من جديد.
> والمريخ يقدم أكثر من ذلك.
> يطلب من وزارة الصحة أن تستخدم النادي بالإضافة لإستراحة أطباء.
> تستخدمه كمركز للتوعية وتسليح المواطن بالمعرفة والكمامات والمعقمات.
> وهذا من صميم الدور المجتمعي للأندية الرياضية.
> أيها الناس:
> شكراً لجان المقاومة.
> فأنتم تقومون بأدوار عظيمة وتقدمون جهوداً مقدرة لأجل الوطن والمواطن.
> شكراً الثورة.
> لأنها أتاحت الفرصة للحادبين كي يحملوا الوطن البحلموا بيهو في حدقات العيون.
> شكراً الأسر المتعففة.
> ولا مجال للأسر المتعفنة.
> أيها الناس:
> إن تنصروا الله ينصركم.
> أها.
> نجي لي شمارات والي الخرتوم.
> والينا.
> إن شاء الله قدمك قدم خير علينا.
> تكتر البنزين وترقد الدقيق وتوقع السلام وتطير الكورونا مننا وحولينا.
> سلك كهربا:
ننساك كيف والكلب قال الزول الهرب المخالصة قبضتوهوا ولا أعضي ليكم؟
وإلى لقاء
سلك
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