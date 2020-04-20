أسر متعففة وأسر متعفنة.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> بسبب الفساد تبدل روليت الأسر في البلد.

> أسماء خبأت.

> وأسماء بزغت وبصقت علينا بكل عين قوية.

> وتبدل حال السواد الأعظم من الأسر التي كانت مستورة ووسطية وأهو عايشة.

> لأسر محتاجة وتحت خط الفقر.

> بعضها مسح بكرامته الأرض كي يعيش.

> وبعضها أشترى كرامته بالحرمان.

> وكان القسم الآخر من الأسر.

> هي تلك الأسر التي استغلت المنصب أو القرابة أو أي شئ آخر وامتلكت كل الأشياء إلا الاحترام.

> فأضحي مجتمعنا يحوي نوعين أساسيين من الأسر في غالب الأحوال.

> أسر متعففة.

> هكذا أطلق عليها أسباب الحرمان.

> وأسر متعفنة.

> هكذا يسميها الفساد الذي أزكم الأنوف.

> والغريبة في رمضان والأعياد.

> تساهم الأسر المتعفنة في سد رمق الأسر المتعففة.

> غالباً لأجل الشو.

> وتارة لتأنيب الضمير أو ماتبقي من الضمير لديها.

> وقد يكون لخداع الناس وخداع الله.

> يخادعون الله ومايخادعون إلا أنفسهم الفاسدة.

> والمال المسروق ليس هو المال الذي تم الاستيلاء عليه بواسطة حرامي تلب حيطة أو كسر عربية بس.

> فلفظ المال المسروق يشمل المال المتحصل عليه عن طريق السرقة أو خيانة الأمانة أو الاحتيال أو التملك الجنائي أو استغلال الوظيفة أو أي شئ مماثل.

> والحرامية زاتهم أنواع.

> فيهم العينو ملانة وبسرق قدر حاجتو.

> وفيهم العينو طايرة وبلغف بنهم وياكل زي حجر النار.

> لكن دائماً يذهب الحرام حيث أتى.

> ويسجل التاريخ للأسر ويفرز بين من كان منها متعففاً ومن كان منها متعفناً يحرج ماقام به لي جني جناهو.

> ولسسة.

> خبر بفلوس بكرة ببلاش.

> أيها الناس:

> كورونا خطر استطاع هزيمة دول عظمى بكل بساطة.

> نحنا طبعا دولة حالها يغني عن سؤالها.

> لأن جميع أسباب تنميتها بسبب الفشل الإداري والفساد والكباري.

> تحولت لثروات خاصة للأسر المتعفنة.

> وبرغم ذلك نستطيع مقاومة المرض وهزيمته.

> روح الثورة فينا واحساسنا بالمواطن ورغبتنا في إعادة بناء الوطن وصياغة المواطن.

> كلها أسباب تؤهلنا لهزيمة المرض.

> حانبل كورونا.

> إذا اتبعنا الارشادات.

> إذا قمنا بدورنا المجتمعي كاملاً.

> إذا بطلنا احباط الناس واستغلال الميديا في الشائعات المغرضة.

> إذا أحسنا النوايا.

> وزير الصحة يقول في تلاتة حالات كورونا.

> نقول كضاب والحظر عشان غلبهم البنزين والدقيق.

> وزير الصحة يقول مافي الليلة تسجيل لحالة كورونا.

> نقول كضااااب.

> البلد ملياااااانة كورونا وديل أجهزة للكشف ماعندهم.

> يعني في الآخر القصة قصة عدم ثقة وعليها شوية من إشاعات وحبة أحباطات زواحف.

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> أيها الناس:

> لو كل الشرائح قامت بدورها المجتمعي سنهزم كورونا ستة صفر.

> وبالذات شريحة الرياضيين.

> وهاهو المريخ العظيم يقوم بأدواره المجتمعية في مواجهة الكارثة.

> سند الكيان المريخي قدم وجبه فاخرة لكل العاملين بالحقل الطبي أثناء ساعات عملهم وبمستشفياتهم.

> عرفاناً بدور العاملين في الحقل الطبي.

> وقروب شباب من أجل المريخ قدم كمية مهولة من المعقمات قام بتوزيعها بالاستاد والمناطق المجاورة.

> كما وزعوها بالتيجاني الماحي على العاملين والمرضى والمرافقين.

> كلها أدوار إيجابية تنم عن وعي مجتمعي كبير.

> وهاهو النادي يفتح أبوابه للأطباء لاستخدامه كاستراحة لهم.

> استراحة محارب.

> يقاتلون المرض بالمستشفيات.

> ويعيدوا النشاط بالنادي.

> ليذهبوا لحرب المرض من جديد.

> والمريخ يقدم أكثر من ذلك.

> يطلب من وزارة الصحة أن تستخدم النادي بالإضافة لإستراحة أطباء.

> تستخدمه كمركز للتوعية وتسليح المواطن بالمعرفة والكمامات والمعقمات.

> وهذا من صميم الدور المجتمعي للأندية الرياضية.

> أيها الناس:

> شكراً لجان المقاومة.

> فأنتم تقومون بأدوار عظيمة وتقدمون جهوداً مقدرة لأجل الوطن والمواطن.

> شكراً الثورة.

> لأنها أتاحت الفرصة للحادبين كي يحملوا الوطن البحلموا بيهو في حدقات العيون.

> شكراً الأسر المتعففة.

> ولا مجال للأسر المتعفنة.

> أيها الناس:

> إن تنصروا الله ينصركم.

> أها.

> نجي لي شمارات والي الخرتوم.

> والينا.

> إن شاء الله قدمك قدم خير علينا.

> تكتر البنزين وترقد الدقيق وتوقع السلام وتطير الكورونا مننا وحولينا.

> سلك كهربا:

ننساك كيف والكلب قال الزول الهرب المخالصة قبضتوهوا ولا أعضي ليكم؟

وإلى لقاء

سلك