شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تصاعد غضب الشارع السوداني يوم الأحد، اثر تفاقم الاوضاع المعيشية بسبب الأزمة الإقتصادية الخانقة وتمثلت في ندرة الخبز والوقود وصفوف غير مسبوقة لغاز الطبخ المنزلي، بالإضافة لتوقف حركة المواصلات العامة نتيجة لتدابير مكافحة جائحة كورونا. وسخر الكاتب الشهير عبد الرحمن عمسيب على فيسبوك بحسب ما نقلت عنه كوش نيوز وكتب (حكومة حمدوك قالت أنها جاءت كي تضع الفساد في “فتيل ” .. ولكنها وضعت النشطاء في القصر .. ووضعت المواطنين في “الثلاجات”). وأضاف عمسيب (وبذلك يكون السودان أول بلد تستخدم فيه الثلاجات في نقل الفواكه والخضار والموتى .. وحتى الاحياء .. وأرفق عمسيب الصورة أعلاه مع منشوره وهي متداولة بكثافة على مواقع التواصل، لمواطنين تعطف عليهم صاحب ثلاجة ووافق علي نقلهم بتاريخ. 19 أبريل 2020). ويشار أن السودان يعيش أزمة غير مسبوقة جعلت المواطنون يصطفون ويتجمهرون مما يخالف توجيهات الحكومة بخصوص تدابير مكافحة جائحة كورونا، الصفوف شملت الخبز والغاز والوقود، ويعتقد بعض المراقبون أن حظر التجول الشامل في الخرطوم لن يصمد أكثر من ثلاثة أيام وسيحدث انفجار جماهيري غاضب نتيجة لسياسة الحكومة التي عجزت عن إدارة الأزمات المستفحلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. أول بلد تستخدم فيه الثلاجات لنقل الفواكه والخضار والموتى.. وحتى الاحياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.