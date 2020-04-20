الطاقه تستهدف توزيع ٤٠ ألف أسطوانة غاز بالبيع المباشر في الميادين...

الخليج 365 :

تواصلت جهود وزارة الطاقة والتعدين في توزيع الغاز عبر البيع المباشر في الميادين العامة بولاية الخرطوم.

وأكد مدير عام الإمدادات جمال حسن عبد الله أنّ التدفيع لغاز الطبخ الأحد الموافق ١٩ ابريل ٢٠٢٠م بلغ (٢٨٠٠٠) اسطوانة من جملة (٤٠٠٠٠) اسطوانة الحجم المستهدف، حيث تم سحب اكثر من (١١) الفاً من مستودع الشجرة و(17721) من مستودع الجيلي، وأفاد ان هذه الكميات ذهبت مباشرة الى تغطية الميادين، مؤكداً أن الوزارة ساعية لبلوغ الحجم المستهدف بعد جدولة عمال الشركات واستخراج تصاريحهم في ظل الحظر، وان برنامج التوزيع المباشر مستمر يومياً حتى تغطية حوجة المواطنين.