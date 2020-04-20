دعوة لتوفير الجازولين المدعوم لمشاريع شركة السكر السودانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

دعت شركة السكر السودانية الجهات المختصة لتوفير احتياجات مزراع قصب السكر بمصانع الشركة الاربعه من الجازولين بالسعر المدعوم باعتبارة يمثل 25% من كلفة الانتاج

واشار الدكتور أحمد عبيد أحمد المدير العام للشركة فى تصريح (لسونا) الى استخدامات الجازولين فى حركة الاليات والحاصدات والترحيل وازالة الاطماء والحشائش من قنوات الرى وذلك فى مساحة 100 الف فدان قصب سكر

وقال إن الانتاج المتوقع من مصانع الجنيد , حلفا ,عسلاية , سنار للموسم الحالى الذى سينتهى منصف مايو القادم (145) ألف طن سكر مبينا ان الانتاج حتى الان 120 الف طن

وابان دكتور احمد عبيد ان قنوات توزيع السكر حسب موجهات وزارة الصناعة والتجارة للولايات حسب طلباتها بجانب اعطاء حصة للجمعيات التعاونية مشيرا لاحجام الشركة عن التعامل مع المنظات الطوعية

Advertisements

واوضح ان ان سعر جوال السكر تسليم المصانع يبلغ اثنين الف و640 جنيها

واعرب عن املة فى تنفيذ خطة شركة السكر السودانية حسب توجيه وزير الصناعة والتجارة باستيراد سكر مكرر وخام لتكريرة خلال زمن توقف المصانع من طحن القصب لتغطية فجوة استهلاك البلاد من السكر والبالغة مليون ونصف طن خلال العام

واكد على اهيمة اعادة النظر فى الرسوم المتعددة والضرائب التى تفرض على صناعة السكر بالشركة

واشار لفقدان مشروع سكر سنار أكثر من (7) آلاف فدان قصب من جملة المساحة الكلية المعدة للحصاد والبالغة (20) ألف فدان بسبب التعدي على محصول قصب السكر من قبل المواشي