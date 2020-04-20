التاريخ: 20-أبريل-2020
0 مشاهدة
أعلنت هيئة شؤون الأنصار للدعوة والإرشاد، عن رفع أداء التراويح في جماعة الشهر القادم، على أن تؤدى التراويح في المنازل فردياً أو في جماعة الأسرة بالمنزل، نسبة ظروف الوباء الحالية.
و قالت الهيئة في بيان مُهر بتوقيع الامام الصادق المهدي بحسب صحيفة السوداني، إنه ينبغي تجنب التجمعات لأن حامل الوباء قد لا يظهر عليه ذلك، بينما ينقل الوباء لغيره بالمصافحة أو الملامسة أو العطس، داعية الى الناس الى قراءةجزءاً من القرآن كل يوم، تصيداً للبركات.
و أشارت الهيئة الى أنها ستصدر توجيهاً بصلاة العيد على ضوء الحالة الصحية في البلاد.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الأنصار ترفع صلاة التروايح لهذا العام على أن تصلى فردياً بالمنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.