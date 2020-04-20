إيقاف صلاة الجمعة والصلوات الراتبة بمساجد أنصار السنة تيار الاصلاح

التاريخ: 20-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدرت جماعة أنصار السنة المحمدية توجيها من رئيسها د. عبد الكريم محمد عبد الكريم ومن المجلس العلمي للجماعة بإيقاف صلاة الجمعة والصلوات الراتبة بمساجدها في ولاية الخرطوم في ظل جائحة ‎كورونا. وبحسب صحيفة السوداني، كان وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح أصدر قراراً لتعليق صلاة الجمعة والجماعات بكل المساجد والخلاوي في ولاية الخرطوم وتعليق الصلوات بكافة الكنائس بولاية الخرطوم لمدة ثلاثة أسابيع، إلا أن عدداً من المساجد بالعاصمة الخرطوم لم تلتزم بالقرار فيما ناهضه بعض الشيوخ. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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