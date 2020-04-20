تكفل بصفقة تجديد التش ..أبو أواب يقدم حقيبة رمضان لعدد كبير من عشاق المريخ

قدم رئيس لجنة الاستثمار بالمريخ ابو اواب حقيبة رمضان لعدد كبير من جماهير المريخ وعشاق النادي في خطوة وجدت الاشادة والتقدير من قبل جماهير المريخ واقطاب وعشاق النادي ووبحسب صحيفة صوت الامة،كانت جماهير المريخ فقد اطلقت حملة تحت شعار (ابو اواب الما كضاب).

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دشنتها عبر قروب دعم ابو اواب بعد المساهماتالكبيرة للمريخ والمتمثلة في اعادة قيد كبار اللاعبين والاسهام في تجديد تعاقد اللاعب امير كمال والتكت واكد ابو اواب وحسب قروب دعم ابو اواب انه سيتكفل بنفقات تجديد اللاعب التش وعلى استعداد لتمويل صفقات المريخ خلال الانتدابات المقبلة فضلا عن دعمه للاستثمار بنادي المريخ

الخرطوم(أخبار الخليج 365)