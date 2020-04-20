احتجاجات بالكلاكلة بسبب رفض صرف الوقود

التاريخ: 20-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة احرق محتجون بالكلاكلة اللفة بمحلية جبل اولياء، الاطارات وقاموا باغلاق الطريق الرئيسي احتجاجا على رفض محطات الوقود تزويد المركبات والركشات بالوقود. Advertisements وبحسب صحيفة صوت الأمة، أشار مواطنون الي صعوبة التحرك خلال فترة السماح حتي الواحدة ظهرا بغير وسيلة نقل، مشيرين الي ان مرتادي السوق الكبير لا يمكن حمل مقتنياتهم الا باستئجار ركشة او سيارة اجرة للمشاوير الداخلية بين احياء المحلية، وقالو ان الوقود متوفر بالمحطة ورغم ذلك لم يتم السماح لهم بالتزود. الخرطوم(أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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