هيئة الأنصار ترفع صلاة التروايح لهذا العام على أن تصلى فردياً بالمنزل

أعلنت هيئة شؤون الأنصار للدعوة والإرشاد، عن رفع أداء التراويح في جماعة الشهر القادم، على أن تؤدى التراويح في المنازل فردياً أو في جماعة الأسرة بالمنزل، نسبة ظروف الوباء الحالية.

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و قالت الهيئة في بيان مُهر بتوقيع الامام الصادق المهدي، إنه ينبغي تجنب التجمعات لأن حامل الوباء قد لا يظهر عليه ذلك، بينما ينقل الوباء لغيره بالمصافحة أو الملامسة أو العطس، داعية الى الناس الى قراءة جزءاً من القرآن كل يوم، تصيداً للبركات.

وبحسب صحيفة السوداني، أشارت الهيئة الى أنها ستصدر توجيهاً بصلاة العيد على ضوء الحالة الصحية في البلاد.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)