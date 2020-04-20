الصناعة بولاية الخرطوم تؤكد التزامها بتسليم السكر للمواطنين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلنت وزارة الصناعة ولاية الخرطوم أن حصة السكر التي قررت الوزارة توزيعها للمواطنين عبر لجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات سيتم تسليمها لهم. وأكدت الوزارة في تعميم صحفي الاحد إلتزامها بتوفير الحصة لكافة اللجان التي قامت بالتسجيل في الوزارة، وعزت ذلك التأخير في التسليم بسبب عدم توفر الوقود للشاحنات التي تقوم بتوريد السكر الى الخرطوم بالاضافة الى عمليات التعبئة. وأرسلت الوزارة تطمئناتها للمواطنين بتسليمهم السكر. المادة السابقة إفراج وشيك لأزمة الغاز بالبلاد

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