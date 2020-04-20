إفراج وشيك لأزمة الغاز بالبلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت وزارة الطاقة والتعدين استمرار جهودها في توزيع الغاز عبر البيع المباشر في الميادين العامة بولاية الخرطوم. وأكد مدير عام الإمدادات جمال حسن عبدالله أن التوزيع لغاز الطبخ يوم الأحد الموافق ١٩ ابريل ٢٠٢٠م بلغ (٢٨٠٠٠) ألف أسطوانة من جملة (٤٠٠٠٠) ألف أسطوانة وهو الحجم المستهدف. وتم سحب أكثر من (١١) ألف من مستودع الشجرة و(17721) من مستودع الجيلي. وأفاد أن هذه الكميات ذهبت مباشرة إلى تغطية الميادين، مؤكداً أن الوزارة ساعية إلى بلوغ الحجم المستهدف بعد جدولة عمال الشركات واستخراج تصاريحهم في ظل الحظر، وأن برنامج التوزيع المباشر مستمر يومياً حتى تغطية حاجة المواطنين ودحوث الانفراج الكامل للأزمة.