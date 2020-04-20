الفیفا یمھل الھلال بشأن مستحقات الكوكي

الخليج 365 : أمھلت لجنة فض النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم

(فیفا)، فریق نادي الھلال السوداني عشرة أیام فقط

بخصوص شكوى المدرب التونسي نبیل الكوكي التي

طالب فیھا الھلال بمبلغ (40 (ألف دولار، قبل

إصدار القرار النھائي بشأن الشكوى بعد (10 (أیام.

وكان الكوكي تقدم بشكوى للاتحاد الدولي، طالب فیھا

بمستحقاتھ لدى نادي الھلال بقیمة (40 (ألف دولار.

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