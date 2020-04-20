مواطنون الولايات يشكون من غلاء طاحن ساد الأسواق خلال حظر التجوال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شكا مواطنون بعدد كبير من ولايات السودان من غلاء طاحن ساد الأسواق وخلق حالة من الذعر والإحجام عن الشراء جراء حظر التجوال الشامل لمدة 24 ساعة والذي فرضته السلطات بولاية الخرطوم وحال دون وصول كميات من المواد الغذائية والأدوية وغيرها خلال اليومين الماضيين مما خلق ندرة وعدم وفرة، وتوقعوا أن يستغل بعض ضعاف النفوس الوضع بالخرطوم بصورة أكبر للاستمرار في زيادة الأسعار، ومواجهة تحد صعب للحياة في ظل الخوف من انتشار وباء كورونا وتوفير لقمة العيش لهم ولأسرهم.

وأجمع مواطنون بعدد من الولايات من كردفان ودارفور والجزيرة تحدثوا (للسوداني الدولية) على أن تشدد الحكومة الرقابة على أسواق الولايات وتوفير السلع الضرورية بالاحياء وبأسعار مخفضة أسوة بمواطني الخرطوم وتحوطاً من وباء كورونا. وحمّل بعضهم ما يحدث من غلاء طاحن بالأسواق خلال اليومين الماضيين الى النظام البائد.

وبحسب تلفزيون الخليج 365 الأحد، أوضح عدد من التجار بمدينة الضعين بولاية شرق دارفور أن إغلاق أسواق الخرطوم بسبب الحظر الشامل أثر إلى حد كبير في وصول السلع الاستهلاكية للولاية، وتخوفوا من عدم وصول البضائع الى الأسواق بصورة سلسة خلال أسابيع الحظر الثلاثة.

واضاف مواطن من مدينة الضعين ان الإمداد الغذائي والدوائي يأتي لمدينة الضعين من الخرطوم، وتوقع بسبب تأخر وصول الدواء أن يحدث شح كبير في الدواء. واضاف ان كثيرا من المواطنين عزفوا عن شراء احتياجاتهم اليومية نتيجة للغلاء، ويعيشون اوضاعا صعبة، وتوقع مراقبون أن يؤدي التهاون بعدم حسم انفلات الأسعار فؤ الولايات نتيجة لإغلاق أسواق الخرطوم لكارثة إنسانية خاصة بعد هروب عدد كبير من مواطني ولاية الخرطوم الى الولايات خلال الأيام القليلة التي سبقت فرض الحظر.

وكانت الحكومة قد وجهت بحزمة اجراءات احترازية للحد من وباء كورونا الذي ينتشر على نطاق واسع بالخرطوم، وأكدت أمس اغلاق الاسواق الكبرى وعدم السماح بالسفر خارج الخرطوم والتنقل إلا عبر تصاريح تسمح لنقل الامداد الغذائي والدوائي والبترولي لخارجها خوفاً من نقل المرض الى الولايات.