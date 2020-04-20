عاجل.. ارتفاع أعداد الإصابات بـ"كورونا" في السودان

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الإثنين 20 أبريل 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الإثنين، تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى حالتى وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 92 حالة، بينها 12 وفاة.
وأشارت الوزارة السودانية إلى أن تسجيل الحالات والوفيات الجديدة جاء فى ولاية الخرطوم، وذلك بعد يوم من بدء سريان مرحلة الإغلاق الكامل وحظر التجوال الكلى لـ21 يوما فى الولاية.
وأكدت الصحة السودانية تعافى 8 حالات من الإصابة بالفيروس التاجى، مشددة على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية، والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.
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