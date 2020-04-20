تسجيل 26 اصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الى 92 حالة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الإثنين، تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى حالتي وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفق تغريدة لوزارة الصحة السودانية، فإن الحالات والوفيات الجديدة سجلت في ولاية الخرطوم، بعد يوم من بدء سريان مرحلة الإغلاق الكامل وحظر التجوال الكلي لـ21 يوما في الولاية.

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس في البلاد منذ بداية الوباء إلى 92 حالة، متضمنة 12 وفاة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 8 حالات.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية، والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.