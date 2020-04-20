تجمع القوى المدنية يعلن رفضه عملية اختيار الولاة المدنيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن تجمع القوى المدنية رفضه عملية اختيار الولاة المدنيين وبرر رفضه لوجود تجاوزات واضحة فيه بجانب خلو القائمة من اي تمثيل نسائي فضلاً عن أن الترشيح و الإختيار الذي تم بواسطة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير تم بناءاً على محاصصات حزبية ومركزية وليس كفاءات ولم يستوفِ المعايير المدرجة دون احترام لترشيحات الولايات ، وبالتالي لا يمثل قوى الثورة في الولايات.

ودعا رئيس الوزراء لممارسة حقه الدستوري والتشاور لاستيعاب التنوع السياسي والجندر وقوى الهامش في قرار تعيين ولاة الولايات ، وكشف تجمع القوى المدنية عن سحب ممثليه من اجتماع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير المعني باختيار الولاة وإجازتهم منذ الثامن والعشرين من يناير الماضي احتجاجاً وانسجاماً مع الموقف الرافض لتلك الممارسة التي وصفها بالمشوهة لتمرير القرارات الفوقية دون الرجوع للقواعد.

وعاد التجمع ليقر بأن الثورة في امس الحاجة لتعيين ولاة مدنيين بالولايات بأسرع مايكون لتعزيز السلطة المدنية بكل انحاء السودان .

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