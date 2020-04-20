مضيفة طيران تكشف الكلمات السرية التي يستخدمها أعضاء الطاقم في الحالات الطارئة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت المضيفة أماندا بليفا في الخطوط الجوية البريطانية عن الكلمات السرية التي يستخدمها أعضاء الطاقم في مواقف معينة والحالات الطارئة.

ووفقا لصحيفة “ديلي اكسبرس” البريطانية نقلا عن المضيفة، من أجل تشتيت انتباه الركاب يصرخون بكلمة “برافو” ويطلبون من الركاب عدم التحرك. وفقا لبليفا، فإن هذا يساعدهم على تعقب السياح المشبوهين.

وبحسب الصحيفة، عادة ما يستخدم الطيارون عبارة “جيب هوائي”، والتي يلجؤون إليها أثناء الاضطرابات.

وأوضحت بليفا أن قادة الطائرات يستخدمون هذه العبارة بهدف تهدئة المسافرين، لأنهم يعتقدون أن مثل هذه الكلمات تبدو أكثر ليونة.

بالإضافة إلى ذلك، يستخدم طاقم الطائرة عبارة “فحص متقاطع” للإشارة إلى أن سلالم الطوارئ معطلة.

وفي كانون الأول / ديسمبر الماضي، كشفت المضيفات في العديد من شركات الطيران عن كلمة سرية تعني أن شخصًا ميتًا على متن الطائرة.

وأكدت المضيفات يتم استخدام كلمة HR والتي هي اختصار لكلمة Human عندما يتم نقل جثة في مقصورة الشحن للطائرة.

سبوتنيك