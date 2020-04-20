تحديد زكاة الفطر للعام الحالي 1441هـ

الخليج 365:

حدد مجمع الفقه الإسلامي، زكاة الفطر للعام الحالي- 1441هـ. بمبلغ (135) جنيهاً والفدية بـ(70) جنيهاً.وقال المجمع في بيان له امس إن قيمة زكاة الفطر لهذا العام قدرت بمبلغ (135) جنيهاً، وأما الفدية فهي مُجزئة عن الذين لايستطيعون الصيام لعذر دائم- كالشيخ الكبير والمريض مرضاً مزمناً، والأصل فيها الإطعام؛ حيث يكفي المُد عن اليوم الواحد، ومقدار المد بالموازين المعاصرة (750) جرام، فيجزي عن الشهر كله (22.5) كيلو جرام من غالب قوت أهل البلد.وأضاف: كما يجزئه أن يطعم المسكين وجبة مشبعة عن كل يوم، ويجزئ كذلك أن يخرجها نقداً، وقد قُدِّرت قيمتها لهذا العام بمبلغ 70جنيهاً عن اليوم الواحد..وأشار المجمع إلى أنه يجوز تعجيل الفدية من أول رمضان، كما يجوز إعطاؤها لمسكين واحد أو أسرة واحدة.

وقال: من كان خارج السودان فإنَّ زكاة الفطر وفدية الصيام تجب عليه بمقدار ما وجبت في بلده الذي به يقيم، لأنَّ الزكاة والفدية تبع لبَدنِ من وجبت عليه، والأصل أنّها تُبذل لفقراء البلد الذي يقيم فيه، كما يجوز تحويل قيمتها للفقراء والمساكين بالسودان.