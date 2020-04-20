ترامب أكثر أهل الأرض كذبا .. بقلم محمد عبد الله

الخليج 365:

اختلف الناس حول الرئيس الامريكى دونالد ترامب وكل يصفه بما يراه الانسب من بين كثير من الأوصاف السيئة ليخلصوا الى انه يستحق كل ما قيل فيه وزيادة.

بعضهم وصفه بالرجل عديم المبادئ البعيد عن الالتزام باى وعد وعهد يقطعه على نفسه وكثيرة هى الشواهد التى يمكن ايرادها على هذا الوصف ، ومن شدة وضوحها لانحتاج الى ايراد نماذج عنها حتى .

وبعضهم وصفه بالجشع الطماع الذى لا يقدم شيئا على الكسب من غير ان يراعى اخلاقا أو عهودا أو مواثيق ، ولن يعدم القائلون بهذا الرأى الادلة عليه فهى متضافرة وبينة.

اخرون وصفوه بالاحمق المتهور عديم الرؤية وانه اشبه بالمخبولين منه الى الناس الطبيعيين ، ويستطيع هؤلاء ايراد عدد من الشواهد يدللون بها على وصفهم له بهذا الوصف.

كثيرون اعتبروه مجنونا وانه يعانى من اختلال عقلى وانه أقرب الى من تعتريهم نوبات من الامراض النفسية ثم يعودوا الى رشدهم ويرجعون الى الجنون ثم يتعافون فلا هو مجنون بشكل كامل ولا هو سليم العقل بصورة كاملة ، وايضا يستطيع هؤلاء التدليل ببعض تصرفاته التى لايمكن ان تصدر من شخص سوى .

كل الأوصاف التى ذكرناها اعلاه هناك من يتبناها وبذا يظهر لنا هذا الرئيس كاكثر شخص هناك اتفاق على انه ليس الرجل المناسب للمنصب الكبير الذى يتولاه ، لكن هؤلاء واولئك وسواهم ، جميعهم يتفقون على ان ترامب من الكاذبين ، واذا وصف شخص بالكذب فانه مباشرة لايكون أهلا لتولى منصب هام كالذى هو فيه الان .

وما يجدر التنبيه له ان ترامب ليس فقط موصوف بالرئيس بالكذاب بل يمكننا القول بضرس قاطع انه اكثر اهل الأرض كذبا وكفاه بهذا سقوطا .

صحيفة واشنطون بوست كتبت إن الرئيس دونالد ترامب كذب 18 ألف كذبه أو ادعاء مضلل خلال 1170 يومًا في البيت الأبيض.

وكتبت الصحيفة الأمريكية واسعة الانتشار بالاستناد الى بنك معلوماتها إنه حتى 3 أبريل كذب دونالد ترامب 18000 كذب أو ادعاء مضلل خلال 1170 يوم عمل في البيت الأبيض ، اي بمعدل اكثر من 15 ادعاء كل عشية وضحاها.

واشارت الصحيفة الى أجزاء من مزاعم دونالد ترامب وكتبت تقول أنه في الوقت الذي بات ملايين الأمريكيين عاطلون عن العمل فجأة ويواجهون تخفيضات في الأجور ، فإن ادعاءات الرئيس بشأن “الازدهار الاقتصادي” أصبحت بالية وعفا عليها الزمن.

ولفتت صحيفة واشنطن بوست الى اكاذيب ترامب في الثالث من ابريل خلال مؤتمر صحفي قال فيها : نحن نمتلك اقوى اقتصاد بالعالم وأفضل اقتصاد في تاريخ العالم ، بل وحتى أكبر من الصين ، وكتبت ان ترامب قلل لاسابيع كثيرة من اهمية ازمة كورونا الناشئة ، حيث انه كان غالبًا ما يقول إنه ليس هناك سوى 15 حالة اصابة في البلاد وأن المرضى سيتعافون قريبًا في الوقت الذي كان فيروس كورونا ينتشر بسرعة في الولايات المتحدة من دون تشخيصه لان ادارة ترامب فشلت في اعداد عدة تشخيص هذا المرض .

وفي إشارة إلى أكاذيب ترامب الأخرى حول الهجرة وبناء الجدار الحدودي مع المكسيك ، كتبت الصحيفة ان ترامب ادعى زيفا مرارًا وتكرارًا بأن المكسيك دفعت تكاليف بناء الجدار الحدودي ، في الوقت الذي اضطر الى الضغط على الخزانة للحصول على التمويل اللازم لبناء الجدار بعد توقف العمل به وهو يستخدم الآن فيروس كورونا كذريعة لتبرير التاخير في بناء الجدار .

وخلصت صحيفة واشنطن بوست إلى أن حوالي 20 في المائة من أكاذيب ترامب وتصريحاته المضللة كانت عبر تويتر.

وأفادت شبكة سي ان ان الخبرية ايضا مؤخرا أن رئيس الولايات المتحدة اطلق 78 ادعاءً كاذبًا في غضون أسبوع ، العديد منها يتعلق بإيران.

هذا هو ترامب بعيون الصحافة الأمريكية وكفاه بهذا ذلا واحتقارا.