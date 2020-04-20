انتقادات شديدة ولاذعة لترامب من حكام الولايات الأشد تضررا من كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه حكام الولايات الأمريكية الأشد تضررا من فيروس كورونا انتقادات لاذعة للرئيس دونالد ترامب بسبب تصريحاته عن قرب رفع القيود وإعادة فتح الاقتصاد.

وقال لاري هوجان حاكم ولاية ماريلاند المنتمي للحزب الجمهوري في مقابلة مع شبكة “سي.إن.إن”، “أعتقد أن الإدارة تحاول تكثيف الفحوص، يقومون ببعض الأمور مع المختبرات الخاصة”.

وأضاف “لكن محاولة استغلال هذا كي تقول إن حكام الولايات لديهم الإمكانيات لإجراء الكثير من الفحوص وإن عليهم العمل وإجراء الفحوص، أو بمعنى آخر أننا لا نقوم بعملنا، فهذا أمر زائف تماما”.

وقال رالف نورثام حاكم فرجينيا المنتمي للحزب الديمقراطي، إن مزاعم ترامب ونائبه مايك بنس بأن الولايات لديها الكثير من الفحوص “مجرد وهم”.

وما تزال منطقة ماريلاند وفرجينيا وواشنطن العاصمة تشهد زيادة في الحالات رغم بدء التراجع في نيويورك وهي مركز التفشي الرئيسي بالولايات المتحدة. وتبرز بوسطن وشيكاغو كنقطتين جديدتين للتفشي مع ارتفاع حالات الإصابة والوفيات.

وقالت ولايات عديدة من بينها أوهايو وتكساس وفلوريدا إنها تهدف إلى إعادة فتح أجزاء من اقتصاداتها، ربما بحلول الأول من مايو/ أيار أو أقرب من ذلك لكن مع توخي الحذر فيما يبدو.