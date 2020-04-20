عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 20 ابريل 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

خلال اليوم الثاني من حظر التجوال الكامل… إغلاق كامل للأسواق وخلو مواقف المواصلات والطرق من المركبات بالخرطوم

الجبهة الثورية تثمن إلتزام حكومة السودان بإعلان جوبا وإرجاء تعيين الولاة

محمود الجمل يكشف حقيقة امتلاك ابناء غازي صلاح الدين لاسهم في صحيفة الراي العام

في اليوم الثاني للحظر.. ازمة حادة في غاز الطهي

الجريدة

عمال النظافة بالخرطوم يضربون وينفذون وقفة احتجاجية

الحركة الشعبية تنتقد دعوة الجبهة الثورية لتعطيل تعيين الولاة

والي الخرطوم : لا تهاون في الاغلاق التام ومنع تزويد الطلمبات بالوقود

مجمع الفقه: 135 جنيهاً لزكاة رمضان و70 جنيهاً للفدية

الثورية ترحب بالتزام الحكومة باعلان جوبا

البرهان : المنظومة الأمنية على قلب رجل واحد

تجمع القوى المدنية : تجاوزات واضحة في اختيار الولاة المدنيين

حزب المؤتمر السوداني بغرب كردفان يدشن الحملة التوعوية بمخاطر فايروس كورونا بالقطاع الغربي

“السعودية تعلن عن وصول أكثر من 19 ألف رأس من الضأن من السودان

انسحاب أطباء من مستشفى ود مدنى بعد وفاة حالة اشتباه بـ (كورونا)

مفرح يُطالب بالإلتزام بفتوى إغلاق المساجد لمدة (21) يوماً بسبب (كورونا)

الاتحادي الموحد يرفض التجاوزات في اختيار الولاة المدنيين

الشيوعي يتهم قوى الثورة المضادة بفبركة بيان باسمه ويقطع بعدم رفع الدعم

السوداني الدولية

الجيش يساهم في نقل الغذاء لأكثر من (٣) ملايين مواطن

والي جنوب دارفور: 98% من مواطني الولاية فقراء

صرف استحقاقات مالية للكوادر الطبية لعلاج كورونا

الطاقه تستهدف توزيع ٤٠ ألف أسطوانة غاز بالبيع المباشر في الميادين يومياً

السعودية تعلن عن وصول أكثر من 19 ألف رأس ضأن من السودان

الحظر الشامل للخرطوم يلقي بظلاله على أسواق الولايات

البرهان: لن نسمح باختراق القوات النظامية وهدفنا حماية الثورة ومكتسبات الشعب

ولاية الخرطوم تتجه لتقليل ساعات السماح بالتسوق

بينهم نساء وفتيات لليوم الخامس.. مواطنون يفترشون الأرض بالحصاحيصا في انتظار الغاز

قرار بحل وإلغاء المكتب التنفيذي للجالية السودانية بمكة المكرمة

أكثر من مائة ألف مواطن يعانون العطش بمنطقة مستورة في كسلا

مجمع الفقه: زكاة الفطر (135) جنيهاً والفدية (70) جنيهاً

أخبار اليوم

بيان للحركة الشعبية لتحرير السودان شمال حول تعين الولاة المدنيين

رئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوي في حوار خاص مع أخبار اليوم

توزيع ٢٨ الف اسطوانة غاز خلال أمس الاحد

الحكومة : سنعمل على معالجة القصور الذى تم بشأن توفير الخبز والغاز والوقود خلال فترة الحظر

وفدا الحكومة والحركة الشعبية شمال جناح عقار يبدآن التفاوض

Advertisements

الوطن

البرهان : لن نسمح باختراق القوات النظامية

اللجنة الإقتصادية تشكل قوة مشتركة لمكافحة تهريب البضائع الإستراتيجية

السعودية تعلن عن وصول أكثر من 19 ألف رأس من الضأن من السودان

قائد القافلة الصحية : القافلة هدية من الدعم السريع لمواطني وحكومة البحر الأحمر

تجمع سودان الغد يرفض تعيين الولاة دون تشاور ويصف قحت بالاقصائية

السوداني

البرهان يستنكر الإشاعات الساعية للوقيعة بين القوات المسلحة وقوى الثورة

الخرطوم تمنع تزود السيارات بالوقود وتدرس تقليص وقت السماح للتسوق

السودان يعلن مراجعة السجل الضريبي لجميع الشركات الخاصة

لجنة لتكوين المجلس التشريعي وقانون لإصلاح الخدمة المدنية

(50) حالة إشتباه جديدة قيد الفحص المعملي

النيل الدولية

وفدا الحكومة والحركة الشعبية شمال جناح عقار يبدآن التفاوض

البرهان : لن نسمح بإختراق القوات النظامية وهدفنا حماية الثورة ومكتسبات الشعب

فيصل: قرارت واجراءات صارمة ستطبق من اليوم

الحكومة: سنعمل على معالجة القصور بشأن توفير احتياجات المواطنين خلال الحظر