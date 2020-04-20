تصنيع عشرين الف جهاز تنفس بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

المعروف ان العهد الحالى قد ورث وضعا بالغ السوء شديد التدهور فى مختلف القطاعات ومنها القطاع الصحى الذى كانت مشاكله ظاهرة للجميع ولاتحتاج الى ايراد ادلة عليها، وفى هذا الوقت الذى اجتاح العالم فيه وباء خطير ليس مسبوقا وهدد حياة البشرية جمعاء وطفقت تبحث عن اسباب تخفف بها هذه الجائحة واثارها الصعبة ، وفى سبيل تعامل الحكومة مع هذه الطوارئ والتصدى للوباء حددت مراكز للعزل واعلنت عن ضوابط يلزم التقيد بها حتى لا تقع الكارثة ، وكان الوضع الصحى السيئ الذى ورثته الحكومة الحالية عن النظام البائد يبعث الخوف فى النفوس من صعوبة الاوضاع ان اجتاح البلد الوباء ، وفى الاسبوع الماضى وليلة إعلان تسجيل عشرة اصابات جديدة دفعة واحدة ، وقبل ان يتدهور الوضع الى ما هو عليه الان وتتجاوز الاصابات الستين بينها عشرة وفيات ، قبل هذه اللحظة كان وزير الصحة الدكتور اكرم على التوم واضحا وصريحا وهو يتحدث بألم وتخرج منه الكلمات بحرقه واسى وهو يقول اننا الان لانمتلك معينات العمل وحتى الدول المصنعة لها لاتقبل ان تبيعناها باعتبار انها ستحتاج اليها فى ظل هذه الجائحة الصعبة ، وتحدث السيد الوزير يومها أنهم لايمتلكون كمامات ولا قفازات ولا الملابس اللازمة للعاملين فى الحقل الصحى التى تقيهم من مخاطر انتشار العدوى ، وايضا كان الحديث عن النقص الحاد فى اجهزة التنفس والاجهزة المساعدة الهامة جدا التى بها يتم انقاذ حياة المرضى ، كان هذا النقص الكبير دافعا وحافزا لعدد من المهندسين السودانيين الشباب الذين آلوا على انفسهم المساهمة فى انتاج عشرات المئات من إجهزة التنفس الصناعى والأجهزة المنقذة للحياة ، ويقود هذا العمل خمسة عشر مهندس يشرف عليهم ثلاثة خبراء ويستغلون ثلاث ورش لانتاج ثلاثة نماذج من الاجهزة ، وتنشط هذه العقول الهندسية الشابة فى مجمع صناعى شمال العاصمة الخرطوم .

وفى اطار حراك اطلق عليه اصحابه اسم المبادرة السودانية لانتاج اجهزة التنفس يجرى هذا العمل ، وللشباب اصرار وتصميم على نجاح فكرتهم التى قادت اليها الحاجة ، وقد صمم المهندسون الشباب اجهزة تعمل تحت كل الظروف فعلاوة على الكهرباء العامة تعمل هذه الاجهزة بالمولدات والطاقة الشمسية والبطاريات ، ويقول المهندسون أنهم بعد اكمالهم التصميم والتجريب ستاتى مرحلة المعايرة والتدقيق واختبار الفعالية لتنطلق بعدها المرحلة الاخيرة المقدر لها انتاج عشرين الف جهاز وهم الان يسابقون الوقت لجعل اجهزتهم هذه ترى النور وتسد النقص تماما فى هذا الجانب وتنقذ حياة الالاف من اهاليهم ان هددتهم الجائحة لاسمح الله.