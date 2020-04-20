الكشف عن اسباب اقالة الفريق عبدون

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

مع الاعلان عن اقالة الفريق عبدون عن منصبه كوال للخرطوم طفت للسطح انباء عن اسباب الاقالة ، وركز المعلقون على الخبر على قرار السيد الوالى بان صلوات الجمعة والجماعات بالمساجد والتجمعات الدينية بالكنائس لايشملها حظر التجوال الشامل الذى سيطبق على الخرطوم لمدة ثلاثة اسابيع ، وقال السيد الوالى المقال (وكان حينها يشغل منصبه رسميا) ان البت فى امر صلاة الجمعة والجماعات والتجمعات بالكنائس سيكون فى جلسات تقييم الحظر بعد تطبيقه وهو ما كان مناقضا لكلام السيد وزير الارشاد والاوقاف الذى قدم مقترحا تبنته اللجنة العليا لمكافحة الطوارئ واصدرت به قرارها لكن السيد والى الخرطوم اعلن قراره المخالف مما استدعى اصدار السيد رئيس الوزراء تصريحا يؤيد فيه قرار السيد وزير الارشاد والاوقاف ويعلن دعمه له ويستنكر أى محاولات للاعتراض على مايصدر عن اللجنة العليا لمكافحة كورونا ، وفى هذا الجو المشحون بالسجال جاءت اقالة والى الخرطوم لتفهم فى هذا السياق ، وهو الكلام الذى صدر عن كثيرين ، وعلى موقعنت هذا قلنا مايتم تناقله بين الناس ، لكن الحديث الذى ننقله ادناه يكشف اسبابا اخرى مناقضة تماما لما ذهبنا إليه ، وننقل الخبر بتفصيله عن القيادى بالحزب الشيوعى الاستاذ كمال كرار ، ولنقرأ قوله معا فى هذا الصدد :

كشف القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار عن الأسباب الحقيقية التي دفعت رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك لإقالة والي الخرطوم ، وقال إن حمدوك أقال الوالي لأن القوات النظامية بالخرطوم غضت الطرف عن احتجاجات الفلول الخميس الماضي. ولفت إلى أن القوات النظامية تتعامل بمكيالين مع الاحتجاجات. فتلك التي لها علاقة بمطالب الثورة تعرضت لها بالقمع بينما يحدث العكس مع الفلول فهناك تراخي. وشدد على ضرورة تصفية المؤسسات النظامية من فلول النظام البائد. وقلل من احتجاجات أنصار النظام البائد عبر واجهتهم (حشد) ووصفها بالمحاولات الانتحارية التي لن تضيف جديداً للمشهد السياسي بالبلاد. وأكد أن كل من أجرم وأفسد من رموز النظام البائد سيقدم للمحاكمة. وقال القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار، هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها فلول النظام البائد في المشهد السياسي كما في مسيرات الزواحف بالاضافة إلى ماحدث الخميس الماضي وبعض الكتابات على الجدران التي تسيء للثورة وقوى الحرية والتغيير ، واعتبر كرار أن احتجاجات الخميس ضجيج اعلامي اكثر من كونها حركة فعلية على الارض، لأن النظام البائد وفلوله الذين يتحركون لفظهم الشارع ليس في ديسمبر 2018م، بل قبل ذلك منذ 1989م، وماعاد لهم موقع وسط الجماهير السودانية. وأردف تجربتهم تضعهم في خانة المجرمين والقتلة والسفاحين وعلى الوطني والحركة الاسلامية أن لا يحلما بالصعود مرة أخرى إلى هرم السلطة ولا بعد ألف سنة. واستدرك قائلاً: (لكن هذه التحركات تُستغل فيها الظروف الاقتصادية والبطء الشديد في تفكيك بنية النظام القديم الاقتصادية والسياسية خاصة التي لديها علاقة بتمكينهم الاقتصادي طوال الـ(30) عاماً الماضية). وبحسب صحيفة الجريدة، انتقد ما وصفه الكيل بمكيالين من قبل المؤسسة العسكرية، ودلل على ذلك بالقمع الذي تتعرض له الاحتجاجات التي لها علاقة بمطالب الثورة بينما تغض الطرف عن التحركات ضد الثورة، وذكر أن في الأصل كل الاحتجاجات يجب ألا تتعرض لها الشرطة أو اي قوات نظامية طالما كانت احتجاجات سلمية.