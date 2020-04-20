حركة الحلو تنتقد تعطيل الجبهة الثورية تعيين ولاة الولايات المدنيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصفت الحركة الشعبية لتحرير السودان؛ شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو؛ تعطيل الجبهة الثورية؛ تعيين الولاة، بالفعل الذي لا يتسق مع أهداف و روح الثورة؛ وتعطيل لعملية التحول الديمقراطي المدني الذي بدونه لن يتحقق السلام و لا التحول الديمقراطي الذي يمكن شعبنا من السيطرة على مصيره بنفسه”وأعلنت دعمها للخطوات التي شرعت فيها الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك ، بخصوص تعين ولاة مدنيين ، و مؤسسات حكومية مدنية في ولايات السودان المختلفة.

وقالت إن إنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل يمثل واحدة من تطلُّعات الشعب السوداني، وهدف من أهداف ثورة ديسمبر ، و السلام لا يتحقق بالمحاصصات و تقاسم السلطه بطريقة نخبوية بين هذا أو ذاك، و إنما بمُخاطبة جذور الأزمة التاريخية التي قادت إلى إشعال الحروب والنزاعات منذ الإستقلال ، و إيجاد الحلول الجذرية لهذه الازمات حتى لا تتكرر الحرب مرة أخرى.

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