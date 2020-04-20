هروب مشتبه بـ”كورونا” من مستشفى الحصاحيصا وإضراب شامل للاطباء

كشفت لجنة أطباء السودان المركزية، عن هروب مشتبه بفايروس “كورونا” من مستشفى مدينة الحصاحيصا وسط السودن والتي دخل الاطباء فيها اعتباراً من اليوم الاحد في اضراب شامل عن العمل في الحالات الطارئة والباردة احتجاجا على اعتداء مواطنين بمساعدة نظاميين على طبيبة في المستشفى، بجانب عدم وجود اجراءات حماية للكادر الطبي من خطر الاصابة بكورونا.

وأشارت اللجنة في بيان، إلى حالتي اشتباه بفايروس كورونا بمستشفى الحصاحيصا توفت إحداهما والأخرى هربت من المستشفى، وقال البيان الذى تلقته (التغيير)، “كلتا الحالتين تم إخطار الجهات العليا بهم ممثلة في إدارة المستشفى وقسم الوبائيات بوزارة الصحة ولاية الجزيرة ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء ولا حتى أخذ عينات من الحالات أعلاه والذي يعد أمراً غير مقبول تماماً”.

واورد البيان تفاصيل الاعتداء على الطبيبة، وقال انه في “اطار تحضير المريض لعملية طارئة وإكمال التجهيزات كان الأطباء حضوراً في انتظار إكمال ما تبقى من إجراءات إلا أن حضور أفراد قوات نظامية تم اخبارهم بالابتعاد قليلاً distancing لوجود حالة اشتباه في المستشفى إلا أنه بصورة مفاجئة بدأ الأفراد بالاعتداء والتعدي اللفظي على الأطباء”.

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واضاف “هذا التعدي لم يقابل بأي إجراء سوى محاولة احتواء الموقف وإكمال ترتيبات العملية للمريض إلا أنهم لم يستجيبوا حيث أدى ذلك إلى تشجيع مرافقي المريض إلى الانخراط في مشادة كلامية نتج عنها اعتداء مباشر من المرافقين على الطبيبة وبحماية أفراد القوات النظامية وتملص شرطة المستشفى من مسئولياتها المتمثلة اقله في حماية الكادر المناوب والاكتفاء بالمشاهدة”.

واشار البيان، عدم وجود نظام فرز في حوادث المستشفى يعرض حياة الكادر المناوب للخطر وأيضاً المرضى المتبقين وكل مرتادي الحوادث من موظفين وفراشين وغيرهم والذي سيؤثر بفقدان عدد من الكوادر حال وضعهم في الحجر الصحي أو العزل، وهو أمر غير مقبول تماماً أن يصبح الطبيب والحوادث مصدر خطر مجتمعي وبؤرة انتشار للمرض.

وقرر الاطباء وفقا للبيان بحسب صحيفة التغيير، الإضراب الشامل عن كل الحالات الحرجة والباردة وبصورة مفتوحة إلى حين فتح بلاغ عاجل للمعتدين بشقيهم المدني والعسكري وضمان المحاسبة القانونية بجانب توفير معدات الممارسة الطبية (PPE) ونظام فرز الحالات بالحوادث لضمان جودة الخدمة الطبية بما يليق بمريض المنطقة ويجنبهم خطر انتقال المرض.

وطالب الاطباء، بتغيير طاقم الشرطة بالمستشفى وتوفير الحماية اللازمة، بجانب ضمان ربط مركزي للمستشفى بوزارة الصحة ولاية الجزيرة قسم الوبائيات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)