الاتحادي الموحد يرفض التجاوزات في اختيار الولاة المدنيين

التاريخ: 20-أبريل-2020
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قال الحزب الاتحادي الموحّد، إنه يرفض بشدة التجاوزات التي قامت بها أحزاب محددة داخل قوى الحرية والتغيير بإصرارها على تقديم قائمة مرشحين للولاة المدنيين، متجاوزة رؤى وتصورات مكونات “الحرية والتغيير”. ووصف الحزب هذا المسلك بأنه نهج احتكار الثورة لفئة محدودة داخل التحالف الواسع الذي قاد ثورة ديسمبر المجيدة.
وقال بيان الموحد بحسب صحيفة الجريدة: “إننا نتفق في هذا الإطار مع بيان تجمع القوى المدنيّة وبعض قوى الإجماع الوطني التي ترفض هذا النهج الاستحواذي الذي سيضر أيما ضرر بالثورة ويطعن في نزاهة وأمانة القائمين عليها”. وأضاف: “ندعو السيد رئيس الوزراء لممارسة حقه الدستوري والتشاور مع كل القوى السياسية لاستيعاب التنوع السياسي والجندري وقوى الهامش فيما يتعلق بتعيين ولاة الولايات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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