حزب المؤتمر السوداني بغرب كردفان يدشن الحملة التوعوية بمخاطر فايروس كورونا بالقطاع الغربي

دشن حزب المؤتمر السوداني بالقطاع الغربي بفرعية ولاية غرب كردفان،امس الحملة التوعوية بمخاطر فايروس كوفيد 19 المستجد المعروف بـ(كورونا) ، وشهدت الحملة توزيع معقمات اليدين الصحية مجانا بالاضافة الى شرح وافٍ لطرق الوقاية و الحد من انتشار الفيروس وكيفية التعامل مع المُصابين بالوباء الفتاك .

وقال القيادي بالحزب ابوالقاسم ابراهيم عبدالله بحسب صحيفة الجريدة، إن الحملة التوعوية للحد من انتشار جائحة كورونا، سوف تطوف كل ربوع البلاد ايمانا من الحزب بضرورة المشاركة والتفاعل مع قضايا المجتمع واستجابةً لنداء السُلطات الصحية العُليا.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)