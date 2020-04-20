دشن حزب المؤتمر السوداني بالقطاع الغربي بفرعية ولاية غرب كردفان،امس الحملة التوعوية بمخاطر فايروس كوفيد 19 المستجد المعروف بـ(كورونا) ، وشهدت الحملة توزيع معقمات اليدين الصحية مجانا بالاضافة الى شرح وافٍ لطرق الوقاية و الحد من انتشار الفيروس وكيفية التعامل مع المُصابين بالوباء الفتاك .
وقال القيادي بالحزب ابوالقاسم ابراهيم عبدالله بحسب صحيفة الجريدة، إن الحملة التوعوية للحد من انتشار جائحة كورونا، سوف تطوف كل ربوع البلاد ايمانا من الحزب بضرورة المشاركة والتفاعل مع قضايا المجتمع واستجابةً لنداء السُلطات الصحية العُليا.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر حزب المؤتمر السوداني بغرب كردفان يدشن الحملة التوعوية بمخاطر فايروس كورونا بالقطاع الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.