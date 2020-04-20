عمال النظافة بالخرطوم يضربون وينفذون وقفة احتجاجية

التاريخ: 20-أبريل-2020
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دخل عمال النظافة بولاية الخرطوم في اضراب مفتوح ابتداء من أمس ونفذوا بالتزامن مع الاضراب وقفة احتجاجية بتقاطع (البيبسي) بضاحية جبرة بالخرطوم احتجاجا على تردي أوضاعهم، و كسر عشرات العمال من مختلف القطاعات الحظر وشاركوا في الوقفة رغم صعوبة التنقل.
و رفع المحتجون مجموعة من اللافتات عبروا فيها عن مطالبهم وأبرزها صرف راتب الشهر الحالي الذي أمرت الحكومة بصرفه نظراً لظروف الحظر الشامل، وبحسب صحيفة الجريدة، طالبوا بزيادة المرتبات وتوفير معدات السلامة ،بجانب ترحيل للعاملين، ونددوا بالفساد المالي و الإداري داخل محلية الخرطوم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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