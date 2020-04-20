والي جنوب دارفور المكلف: 98% من مواطني الولاية يعيشون تحت خط الفقر

وجه اللواء ركن هاشم خالد محمود والي جنوب دارفور المكلف، حكومات المحليات وأمناء الزكاة بضرورة إيصال شعيرة الزكاة وتوزيعها لمستحقيها وعدم تخزينها في المخازن، واشار في خطاب ألقاه في تدشين برنامج تعظيم شعيرة الزكاة لشهر رمضان والتي نظمتها امانة ديوان الزكاة بجنوب دارفور، وقال هاشم الي ان 98% من مواطني الولاية يعيشون تحت خط الفقر، مضيفاً انهم يحتاجون لشعيرة الزكاة وايصالها لهم دون محاباة أو كما كان يحدث في العهد البائد، وقطع هاشم وعده بعدم اطلاق سراح النزلاء الا الغارمين منهم وانه لن يفرج عن مرتكبي الجرائم الجنائية خشية تحولهم الى منفلتين يقطعون الطرق ويساهمون في زعزعة الأمن، واشاد بديوان الزكاة ودوره في دعم الأسر المتعففة والمؤسسات الخاصة ومجابهة جائحة كورونا.

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إلى ذلك اعلن ديوان الزكاة بالولاية عن تخصيص (195) مليون جنيه لشهر رمضان. وقال الاستاذ علي حسن محمود أمين ديوان الزكاة بجنوب دارفور بحسب صحيفة السوداني الدولية، ان مشروع تعظيم شعيرة الزكاة لهذا العام يحتوي على برنامج رمضان، إطلاق سراح نزلاء، توزيع وسائل الإنتاج، دعم الخلاوي، برنامج المتعففين، مؤكدا ان التكلفة الكلية بلغت (195) مليون جنيه لعدد (39,600) مستفيد.

واوضح امين الزكاة أن عملية إعادة تكوين لجان الزكاة القاعدية بمحليات الولاية المختلفة تسير بصورة طيبة الأمر الذي سينعكس إيجابا على اختيار المستفيدين المستحقين للزكاة، واضاف أن تدخلات الزكاة خلال الأيام الماضية تمثلت في عدة أوجه اجتماعية وصحية وتعليمية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)