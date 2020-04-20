لشُح ٍفي سلع وخدمات.. تتريس شارع النيل بمدني

أغلق محتجون صباح ( الأحد) شارع النيل بمدني قبالة مبنى رئاسة المحلية، بسبب فشل حكومة الجزيرة توفير سلعتي الغاز والسكر بالكميات المطلوبة.

وطالب عدد من المحتجين بضرورة استئناف توزيع السكر للأحياء عبر لجان الخدمات، بجانب توزيع غاز الطهي بعدالة.

وكان والي الجزيرة قد أصدر قرارا قضى بوقف توزيع السكر على الأحياء قبل أن يمنح الضوء الأخضر للمحليات مجددا لإستئناف التوزيع.

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وقال المدير التنفيذي بحسب صحيفة الوطن، إنه ينتظر فقط تحديد الكمية المخصصة لمحليته قبل أن يشرع مع لجان الخدمات في توزيع السكر للمحليات وفقا للضوابط المنصوص عليها.

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)