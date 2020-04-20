والي الخرطوم : لا تهاون في الاغلاق التام ومنع تزويد الطلمبات بالوقود

أكد والي الخرطوم د.يوسف آدم الضي عدم التهاون في الاغلاق التام لولاية الخرطوم بعد التصاعد الاخير في عدد الاصابات المسجلة بفايروس كورونا.

وأعلن عقب اجتماعه امس باعضاء حكومة ولاية الخرطوم اعلن عن اخضاع فترة السماح للتسوق التي تبدأ من الساعة السادسة صباحا وحتى الواحدة ظهرا للتقييم خلال(3) أيام، وأردف هناك اتجاه وارد لتقليل ساعات السماح بالتدريج اذا أستمرت الحركة الواسعة والاكتظاظ داخل الاحياء رغم ان هناك وعي متنامي للاستجابة لاوامر الاغلاق.

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وشدد الوالي على تطبيق الالتزامات والعقوبات التي نص عليها مرسوم الطوارئ، وفيما يتعلق بمشكلة الخبز اقر الوالي بنقص حصة الولاية من الدقيق في الاسبوع الماضي غير انه اعتبارا من أمس بدأ تخفيض النقص في الدقيق باضافة (١٠) ألف جوال. وتوقع الوالي ان تزيد الحصة باستمرار حتي تنتهي المشكلة.

وبحسب صحيفة الجريدة،دعا الى تعميم هذه التجربة وفيما يتعلق بالغاز كشف الوالي عن خلل في توزيع الغاز بالميادين ادى الى تكدس المواطنين بما يتعارض مع مطلوبات الحظر معلنا عن اتصالات تمت على عدة مستويات لعلاج هذه المشكلة فيما تقرر إغلاق جميع محطات الوقود باستثناء (٩) محطات خصصت للعربات العاملة في الطوارئ وستقوم الشرطة باخلاء الطلمبات من صفوف العربات وذلك اتساقا مع قرار حظر حركة المرور، واوضح ان الترتيبات جارية لتقديم دعم عيني لسكان الاطراف الذين لا تتوفر لديهم منافذ للبيع.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)