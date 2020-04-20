شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الأحد، أنه محظور على غير المواطنين ممارسة نشاط تجاري باسم سعودي.

وفي بيان قالت النيابة العامة: “يحظر على غير السعودي أن يستثمر أو يمارس نشاطا تجاريا باسم سعودي أو مستثمر أجنبي بمخالفةِ الأنظمة”.

وأكدت النيابة العامة أن “التستر جريمة تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني والبيئة الديموغرافية في المملكة، وتؤدي لمنافسات غير مشروعة، وزيادة في حالات الغش التجاري والاحتكار”. سبوتنيك المادة السابقة الجيش الليبي: تركيا تستغل الهدنة وتحشد أفراد ومعدات عسكرية للهجوم على ترهونة

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كانت هذه تفاصيل خبر تحذير شديد من النيابة العامة السعودية للمقيمين! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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