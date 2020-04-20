الجيش الليبي: تركيا تستغل الهدنة وتحشد أفراد ومعدات عسكرية للهجوم على ترهونة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم، الأحد، أن تركيا تقوم بحشد أفراد ومعدات عسكرية لتنفيذ مهمة الهجوم على مدينة ترهونة.

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم، أن “الجيش الليبي كشف تحرك تركي لحشد عناصر للهجوم على ترهونة قبل بدء الهجوم”.

وأشار المسماري إلى “استغلال أنقرة لأزمة كورونا والهدنة، ونقلوا الأفراد والمعدات إلى طرابلس ومصراتة وزوارة لتنفيذ مهام إرهابية”.

وأضاف “تركيا وتنظيم “القاعدة” هما من يحركان المليشيات في كافة مناطق ليبيا وهناك قيادة ميدانية تركية خاصة في مناطق الجنوب الغربي”.

وأوضح أنه “من ضمن المعدات التي نقلتها تركيا إلى المنطقة طائرات استطلاع وطائرات تشويش وطائرات هجومية”.

وأكد أن “الجيش الليبي مستمر في تطهير مناطق أقصى الجنوب الغربي بمحاذاة الحدود التشادية”.

وكشف المسماري أنه “تم إسقاط مجموعة من الطائرات المسيرة في الهجوم الأخير على صبراتة، بالإضافة إلى القبض على عشرات الأسرى والحصول على معدات تركها المسلحين بعد هروبها من أرض المعركة”.

سبوتنيك