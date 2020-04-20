شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكدت جماعة “أنصار الله” مساء الأحد، إسقاط طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

ونشرت قناة “المسيرة” الناطقة باسم “أنصار الله” تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر” قالت فيها، أن الجماعة “مصدر في مدينة الدريهمي المحاصرة بالحديدة يؤكد إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان في منطقة الشجن أثناء قيامها بأعمال عدائية”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “أنصار الله” تسقط طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.