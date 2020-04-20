أمريكا تواصل نزيف الوفيات والصين تحقق “صفر” حالات مجددا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اقتربت أرقام إصابات فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم من مليوني و400 ألف شخص، فيما تخطت الوفيات حاجز 165 ألف حالة.

الولايات المتحدة.. نزيف وفيات لا يتوقف

واصلت الولايات المتحدة نزيف الوفيات، حيث سجلت رقما آخر من الأعداد الكبيرة في حصيلة الوفيات والتي قاربت 2000 حالة وفاة.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تسجيل الولايات المتحدة 1997 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأشارت الجامعة إلى أن عدد الوفيات الإجمالي في الولايات المتحدة، ارتفع إلى 40661.

وأكدت الجامعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ 759086 منذ بدء الوباء.

الصين.. صفر لليوم الثاني تواليا

سجلت الصين 12 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصين، إن من هذا العدد كانت هناك ثماني حالات لأشخاص جاؤوا من الخارج بتراجع عن تسع حالات في اليوم السابق، مشيرة لعدم وجود وفيات لليوم الثاني على التوالي.

وكانت هناك أربع حالات عدوى محلية من بينها ثلاث حالات في إقليم هيلونغجيانغ الحدودي الشمالي الشرقي وحالة واحدة في منغوليا الداخلية.

ويوجد الآن ببر الصين الرئيسي في المجمل 82747 حالة إصابة و4632 حالة وفاة بنهاية يوم 19 أبريل نيسان.

سبوتنيك