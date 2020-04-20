مستشار السيسي يحذر من التراخي في التعامل مع أزمة فيروس كورونا

الخليج 365:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لشئون الصحة والوقاية، إنه يجب الالتزام بإجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، على فضائية “DMC”، مشيرا إلى أنه لا يجب التراخي في التعامل مع الأزمة، لأن عدد المصابين يزيد.

وأضاف، بحسب صحيفة “اليوم السابع” المصرية: “ما زلنا نسير في المنحنى الأفقي، ونتمنى ألا يحدث زيادة رأسية في الأعداد، مضيفا: “الدولة تقوم بما عليها ويجب أن نلتزم بشدة حتى نحمي أنفسنا”.

وقال مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: “الدولة تتابع كل النتائج التي أمامنا بدقة، وأى خطوة احترازية تتم حسب كل مرحلة”، مضيفا: “الإجراءات المشددة يوم شم النسيم هدفها الحد من التجمعات والتكتلات البشرية، وكل مرحلة يتم التفاعل معها بإجراءات تتوافق مع هذه المرحلة”.

وتابع: “في شهر ستحدث إجراءات تتوافق مع تلك الظروف، ولن تكون هناك خيام أو تجمعات”.

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن المؤسسات العلمية الطبية والبحثية في مصر، تعمل 24 ساعة حتى تعرف ما هو مناسب من علاجات وما هو متاح وأفضل ما يمكن عمله للمريض والوقاية، إضافة إلى متابعة التطورات العالمية في هذا الشأن.