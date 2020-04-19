وصول أكثر من (19) ألف رأس ضان سوداني إلى جدة

الخليج 365 :
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، بحسب الصيحة عن وصول باخرة إلى ميناء جدة الإسلامي، قادمةً من ميناء سواكن السوداني وعلى متنها (19.432) رأس من الضأن، ليبلغ عدد المواشي المفسوحة منذ بداية أبريل (160.472) رأس، ضمن جهود الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على استقرار الأسعار. وأوضحت وزارة البيئة بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم “الأحد”، أنه تم على الفور إجراء عمليات الكشف البيطري على الإرسالية والتأكد من سلامتها صحياً، كما جرى سحب عينات من الدم وإرسالها للمختبر للتأكد من سلامتها مخبرياً. وأفادت أنه بناءً على نتائج الفحص التي أثبتت سلامة الأغنام الواردة وملاءمتها صحياً، تم تطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة، وتم فسح الإرساليات.
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