شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكدت الفنانة حنان بلوبلو عدم مشاركتھا في أي برامج

تلفزیونیة أو إذاعیة منذ فترة طویلة وذلك لاستیائھا من

الأحوال والظروف المعیشیة السیئة التي یعیشھا

المواطن، موضحة لـ(كوكتیل):(منذ أن تشرق شمس

الصباح تبدأ معاناتنا مع صفوف الخبز والوقود والغاز

حتى نستطیع توفیر احتیاجاتنا الیومیة، بجانب

مواجھة موجة الغلاء في الأسواق والأسعار المرتفعة

یومیاً الأمر الذي جعلني أشعر بالاستیاء و رفضت

تسجیل أي برامج تلفزیونیة وأبرزھا اعتذاري عن

تسجیل برنامج (أمنا حواء)، وقالت (أتمنى أن ینصلح

حال البلد والمواطنین ویعم الرخاء السودان.) المادة السابقة السودان يعلن مراجعة السجل الضريبي لجميع الشركات الخاصة المقالة القادمة وصول أكثر من (19) ألف رأس ضان سوداني إلى جدة

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كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب….بلوبلو ترفض المشاركة في البرامج التلفزیونیة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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