أزمة في الوقود وحكومة الخرطوم تطالب المواطنين بسحب مركباتهم من المحطات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : طالب امين حكومة ولاية الخرطوم المواطنين بسحب سياراتهم من محطات الوقود فوراً، لأنه لن يتم تزويد المحطات بالوقود، نسبة لأنعدام الوقود بالمستودعات. ووجه الشرطة وشرطة المرور التعامل بحسم وسحب جميع السيارات.

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