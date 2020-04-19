شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سجل سعر الدولار تراجعاً إضافياً برفقة الريال السعودي وبقية أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني يوم الاحد 19 ابريل 2020م في السوق السوداء. وقال متعاملون في سوق النقد الاجنبي أن الأسعار تشهد تراجعاً تدريجياً منذ الاسبوع الماضي خصوصاً مع تراجع نسبة الطلب مقابل العرض تزامناً مع تطبيق حظر التجوال بالإضافة إلى القرارات المرتقبة من اللجنة الاقتصادية عقب عودة حميدتي إلى رئاستها،وتم تداول الدولار الامريكي بحسب أحد التجار بـ (122) جنيهاً، الريال السعودي (32.40) جنيهاً، الدرهم الإماراتي (34) جنيهاً، اليورو (130) جنيهاً، الجنيه الإسترليني (142) جنيهاً، الدينار الكويتي (250) جنيهاً، الجنيه المصري (7) جنيهات، الريال القطري (33.40) جنيهاً. المادة السابقة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم في بنك السودان المركزي المقالة القادمة أزمة في الوقود وحكومة الخرطوم تطالب المواطنين بسحب مركباتهم من المحطات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هبوط كبير في أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.