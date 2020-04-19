ضُبطت متلبّسة .. فضيحة لممثلة كويتية شهيرة جداً تُتاجر وتتعاطى المخدرات!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فجر الإعلامي الكويتي أبو طلال الحمراني فضيحة أخرى جديدة في قضية مشاهير الحشيش، وقال أن ممثلة كويتية شهيرة وقعت في قضية جلب وتعاطي المخدرات أيضاً.

وبدأ أبو طلال الحمراني بسرد التفاصيل في سلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر”، وكتب: “تبون صدمة جديدة طبعا…ممثلة كوميدية كويتية مشهورة جدا وقعت بقضية جلب وتعاطي المخدرات”.واستطرد أبو طلال الحمراني بتغريدة أخرى: “وجهت النيابة العامة للممثلة الكوميدية تهمة حيازة وتعاطي المخدرات بعد ضبطها في مطار الكويت كانت برفقة مجموعة من الممثلين ضمن طاقم عمل مسرحية للسفر إلى المملكة العربية السعودية لإقامة أحد العروض في الأشهر الماضية”.وأضاف أبو طلال الحمراني في تغريدة أخرى: “حيث تم الإشتباه بالممثلة وإخضاعها للتفتيش الدقيق وعثر بحوزتها على مواد مخدرة بداخل حقيبتها ضمن “المكياج” وبعد إحالتها للتحقيق تبين أنها المره الثالثة التي يتم ضبطها بنفس التهمة وتم الإفراج عنها بكفالة بعد إحتجازها عدة أسابيع ولاتزال قضيتها منظورة في المحكمة”.وفي ذات السياق، حذر أبو طلال الحمراني من الانخداع بالاعلانات التي تعتمد فيها الشركات على مشاهير السوشيال ميديا، وغرد: “انتبهوا ونبهوا أهلكم وأخوانكم لاينخدعون بإعلانات شركات التداول والبورصة والشركات المالية اللي يقدمونها الفاشينيستات والمشاهير في السوشل ميديا ، أقسم بالله المخافر مليانه قضايا متابعين منصوب عليهم والسبب ثقتهم بالمشاهير، والخاص عندي شباب وبنات يصيحون من القهر”.ثم فجر أبو طلال الحمراني مفاجأة جديدة حول فضيحة الممثلة الكويتية، قائلاً: “أصبح التعاطي منتشر لدى بعض المشاهير وهذا دليل على أن حياتهم مزيفة ،فالعام الماضي كان هناك سقوط لمشاهير آخرين بالمخدرات وهذا العام ربما لن يمر حتى يتساقطون الواحد تلو الآخر،المصيبة أنهم ما يتوبون،هذه الممثلة تم ضبطها ثلاث مرات خلال العامين الماضيين فقط”.